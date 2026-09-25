Handebol masculino sofre derrotas em Botucatu

No último sábado, dia 19, a equipe mirim masculina de handebol do Departamento de Esportes e Lazer de Vargem Grande do Sul esteve em Botucatu para a última etapa da Liga do Interior da categoria.

Mais uma vez a etapa foi de grande equilíbrio entre as equipes presentes, com vários placares apertados. Em Botucatu, Vargem conseguiu apenas duas vitórias e foi derrotada quatro vezes.



Após as quatro etapas foram definidos os finalistas para a série ouro e prata no grupo. Para a série ouro avançaram Botucatu e Franca. Para a série prata avançaram Valinhos e Campo Limpo Paulista. “A equipe vargengrandense ficou um ponto atrás de Campo Limpo e Valinhos, não alcançando as finais”, informou Juliano Garcia, treinador do time.

Alguns desses atletas ainda se mantêm em disputa na Liga pela categoria Infantil, com a qual Vargem é líder do grupo.