Câmara promove homenagem a profissionais de Educação Física

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realiza no dia 30 de setembro, quarta-feira, uma Sessão Solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. A cerimônia terá início às 19h, na sede do Legislativo.

A solenidade é promovida pela Câmara Municipal, por meio do presidente, vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), em parceria institucional com o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF 4/SP).

A homenagem será realizada em reconhecimento à dedicação, ao compromisso e à contribuição dos profissionais de Educação Física para a promoção da saúde, da qualidade de vida, do esporte e do bem-estar da sociedade.