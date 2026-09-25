Câmara promove homenagem a profissionais de Educação Física

Por
Gazeta
-
Homenagem aos profissionais de educação física será realizada dia 30. Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul realiza no dia 30 de setembro, quarta-feira, uma Sessão Solene em homenagem ao Dia do Profissional de Educação Física. A cerimônia terá início às 19h, na sede do Legislativo.
A solenidade é promovida pela Câmara Municipal, por meio do presidente, vereador Maicon do Carmo Canato (Republicanos), em parceria institucional com o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região (CREF 4/SP).
A homenagem será realizada em reconhecimento à dedicação, ao compromisso e à contribuição dos profissionais de Educação Física para a promoção da saúde, da qualidade de vida, do esporte e do bem-estar da sociedade.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui