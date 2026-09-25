Bushido classifica 10 atletas para a final do Paulista

A cidade de Araras sediou no último sábado, dia 19, a fase inter-regional aspirante do Campeonato Paulista de Judô, no Ginásio de Esportes Nelson Rüegger. A competição reuniu mais de 500 atletas, de 50 cidades das regiões 8ª Oeste e 15ª Grande Campinas, e serviu como etapa qualificatória para a final do Campeonato Paulista Aspirante que acontece em Marília, neste sábado, dia 26. A equipe Bushido, de Vargem Grande do Sul, teve um desempenho bastante positivo neste torneio, classificando 10 atletas para a final.



Os classificados foram os campeões Isadora Oliveira Agnoli, na categoria Sub 18 meio pesado e Ana Júlia Buozi Fernandes, pelo Sub 11 pesado. Também se classificaram os vice-campeões João Pedro Alves da Costa, no Sub 15, ligeiro; Miguel Augusto Zeferino Scolari, no Sub 15, meio médio e Lorenzo Gabriel dos Santos Teixeira, pelo Sub 9, leve.



Os terceiros colocados também carimbaram sua passagem para a final: Lucas de Freitas Aliende, no adulto e Diogo Mariano de Oliveira, ambos pelo Adulto médio, Guilherme Henrique Ferreira Martins, no Sub 18, ligeiro; Monique da Silva Lopes, no Sub 15, meio pesado e Maria Cecília Alves da Costa, no Sub 9, meio leve.



Também participaram da competição os atletas Hilton Barbosa, Anna Clara Rabelo, Miguel Garrido, Arthur Henrique Cruz, Rafael Alves da Costa e Anellyse Ribeiro. “Lutaram muito bem, não conseguiram a classificação, mas estão todos de parabéns”, destacou o sensei Garcia, responsável pela equipe.

“Agradecimentos a toda diretoria Bushido, aos pais e mães que acompanham e torcem pela equipe, aos parceiros, ao sensei Gabriel Casagrande que atuou como árbitro, ao Marcos Morandin que trabalhou como oficial técnico, ao diretor de esportes André Leone e Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul”, agradeceu o sensei.