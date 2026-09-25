Faleceu Helena Macarini da Silva, no sábado, dia 19 de setembro, em Barretos, onde estava internada em tratamento, aos 73 anos de idade. Helena era coordenadora do Terço das Mulheres e sempre fez parte do Gavi – Grupo de Apoio à Vida que atende pessoas vítimas de câncer, sendo também sua coordenadora nos últimos anos, onde era muito querida por todos. Em entrevista concedida à Gazeta em 2022, Helena disse que o Gavi fazia o trabalho de atendimento sempre com muito amor, carinho e dedicação. “Não deixamos os nossos doentes passar por necessidade”, disse na entrevista.
Ela residia no Centro, foi casada com José Antônio da Silva, o conhecido Zé Babá, deixa os filhos Cristiane e Paulo César, os netos Emily, Rafael, Marcus Vinícius e Mariana, o bisneto Vicente, as irmãs Maria Luiza, Amélia e Ivani, e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Helena, coordenadora do GAVI
Faleceu Helena Macarini da Silva, no sábado, dia 19 de setembro, em Barretos, onde estava internada em tratamento, aos 73 anos de idade. Helena era coordenadora do Terço das Mulheres e sempre fez parte do Gavi – Grupo de Apoio à Vida que atende pessoas vítimas de câncer, sendo também sua coordenadora nos últimos anos, onde era muito querida por todos. Em entrevista concedida à Gazeta em 2022, Helena disse que o Gavi fazia o trabalho de atendimento sempre com muito amor, carinho e dedicação. “Não deixamos os nossos doentes passar por necessidade”, disse na entrevista.