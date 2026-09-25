Faleceu o ceramista João Carneiro

Faleceu na quinta-feira, dia 24 de setembro, João Vicente de Carvalho Costa, o ceramista João Carneiro – como era conhecido, aos 87 anos de idade. Um dos mais antigos industriais da cidade ligado ao ramo de cerâmica, João era conhecido por sua resiliência, superando sempre as dificuldades e crises que o setor atravessava em todos estes anos. João Carneiro foi proprietário há mais de cinquenta anos da Olaria Carvalho Ltda ME, atualmente Cerâmica Carvalho, localizada no Jd. Santa Marta, conduzida pela família, que produz blocos, tijolo baiano, canaletas, dentre outros produtos.

João residia no Jd. Fortaleza, deixa esposa, filhos, netos, bisnetos, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.