Sebrae ensina empreendedor a usar ChatGPT para potencializar vendas 

O Sebrae-SP realiza, nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, em São João da Boa Vista, uma oficina gratuita voltada a pequenos empreendedores que desejam aprimorar a divulgação de seus negócios e utilizar o ChatGPT de maneira mais estratégica para produzir conteúdo e fortalecer as vendas. A capacitação será realizada das 18h30 às 22h30, no Escritório Regional do Sebrae-SP, localizado na rua Presidente Franklin Roosevelt, 110, no bairro Perpétuo Socorro.

Durante a programação, os participantes terão contato com recursos que podem facilitar o planejamento da comunicação digital e a produção de materiais para as redes sociais. A oficina abordará a elaboração de planejamentos de conteúdo com apoio do ChatGPT, a criação de roteiros e vídeos, além de orientações práticas sobre cenário, iluminação, áudio e edição para aprimorar a qualidade das produções.

Mais do que conhecer uma ferramenta de inteligência artificial, a proposta é apresentar possibilidades de aplicação no cotidiano dos pequenos negócios. Ao compreender como formular comandos, organizar ideias e adaptar conteúdos ao público, o empreendedor pode ganhar agilidade na comunicação, ampliar sua presença digital e criar materiais mais consistentes para apresentar produtos e serviços aos clientes.

“Hoje, o empreendedor precisa disputar a atenção do público em diferentes canais, e o conteúdo tem um papel fundamental nesse processo. O ChatGPT pode contribuir para organizar ideias, estruturar uma estratégia de comunicação e dar mais agilidade à produção, desde que seja utilizado de maneira consciente e alinhado aos objetivos do negócio. A oficina foi pensada justamente para mostrar essas possibilidades de forma prática”, afirmou Marcela Dotta Marcondes, analista de negócios do Sebrae-SP.

A capacitação também pretende aproximar os empreendedores das novas ferramentas digitais sem transformar a tecnologia em um obstáculo. “A inteligência artificial já faz parte da transformação pela qual passam os pequenos negócios. Nosso objetivo é tornar esse conhecimento acessível e mostrar que recursos como o ChatGPT podem ser incorporados à rotina empresarial para apoiar a comunicação, a divulgação e a aproximação com os clientes. Quando tecnologia e estratégia caminham juntas, o empreendedor encontra novas formas de apresentar seu negócio e gerar oportunidades”, destaca o gerente regional do Sebrae-SP Danilo Serafim Alves.

Capacitação

A oficina será dividida em dois momentos. No primeiro, “Faça Fácil: Conteúdo que Vende com ChatGPT”, os participantes aprenderão a estruturar um planejamento de conteúdo, utilizar a ferramenta na organização das divulgações e desenvolver, na prática, um plano próprio para as redes sociais, além de conhecer cuidados importantes no uso da inteligência artificial.

Na segunda etapa, “Faça Fácil: Produza Vídeos Profissionais com ChatGPT”, a abordagem será direcionada à produção audiovisual. Os participantes conhecerão a importância dos vídeos na comunicação digital, aprenderão a utilizar o ChatGPT para desenvolver roteiros e acompanharão um passo a passo para transformar ideias em vídeos para as redes sociais. Também serão apresentadas orientações sobre composição de cenário, iluminação, captação de som e edição.

A iniciativa integra as ações do Sebrae-SP destinadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e busca oferecer conhecimento aplicável à realidade de quem precisa divulgar sua empresa, conquistar visibilidade e estabelecer uma comunicação mais próxima com o mercado.

As inscrições podem ser feitas pelo (19) 3638-1117 (WhatsApp) e a participação é gratuita.

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