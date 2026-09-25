7º Festival de Ginástica Artística será neste sábado

O Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizará neste sábado, dia 26 de setembro, o 7º Festival de Ginástica Artística. O evento terá início às 8h, no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, localizado à Rua Jaguari, nº 300, Vila Santana, e reunirá ginastas de Vargem Grande do Sul e de cidades da região.

De acordo com os organizadores, o festival será uma oportunidade para os participantes apresentarem técnicas aprendidas e aprimoradas ao longo do ano e conhecerem as regras da modalidade em um evento esportivo. A programação também permitirá o contato e a troca de experiências entre ginastas de diferentes municípios.



Participarão grupos de Vargem Grande do Sul, São José do Rio Pardo, Itirapina, Poços de Caldas, Tapiratiba, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista e Águas da Prata, além do Grupo de Ginástica Artística da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul.



A Ginástica Artística é uma modalidade olímpica que trabalha concentração, flexibilidade, força e coordenação motora, entre outras capacidades físicas. Interessados em conhecer as aulas ou outras modalidades esportivas oferecidas pelo Departamento de Esportes e Lazer podem obter informações pelo telefone (19) 3641-2325.