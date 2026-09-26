Pedro sobe ao pódio em etapa do Brasileiro de Enduro

Por
Gazeta
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Pedro fechou o final de semana na terceira colocação

O piloto vargengrandense Pedro Nepomuceno Rosseto, de 11 anos, filho de Marcela e Daniel Rosseto, segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro de Enduro. No último final de semana, dias 19 e 20 de setembro, ele disputou a quinta etapa do torneio, realizada em São José da Barra (MG).


O enduro é uma modalidade do motociclismo off-road que combina resistência, habilidade técnica e navegação. Os pilotos percorrem trilhas desafiadoras em terrenos variados, como florestas, montanhas, rios e lama, enfrentando obstáculos naturais e artificiais.

Com o resultado, o piloto está na vice-liderança do Campeonato Nacional. Fotos: Arquivo Pessoal

Nesta 5ª etapa do Campeonato Brasileiro, Pedro finalizou o dia em terceiro lugar e na somatória de pontos do torneio, ele está na vice-liderança. Pedro disputa a categoria Kids – Cadete, que reúne pilotos de até 12 anos de idade.


O piloto se prepara agora para as duas últimas etapas do campeonato que serão em Patrocínio (MG), onde será definido o Campeão Brasileiro de Enduro 2026.

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