Parque Águas do Rio Verde visa o futuro de Vargem Grande do Sul

O conjunto de obras de reservação que começa a transformar a paisagem de Vargem Grande do Sul pode representar uma nova etapa no planejamento hídrico do município. A implantação do Parque Águas do Rio Verde, que deverá englobar a atual Barragem Eduíno Sbardellini, primeira construída em 2004, localizada ao lado do Bosque Municipal, soma-se ao reservatório em construção nas terras da família Mello, que fica acima da Barragem Eduíno, do outro lado do asfalto que liga Vargem a São Sebastião da Grama; ao reservatório que está em fase adiantada de construção na área conhecida como Várzea do Zecão, próximo ao Jd. São Paulo, área central da cidade e à barragem projetada que será construída nas proximidades do Jardim Iracema, se estendendo das imediações da Av. Alice de Carvalho Buozi, em frente ao Supermercado Gricki até a Estação de Tratamento de Esgoto-ETE, na Estrada das Perobeiras.



Mais do que obras isoladas, os quatro empreendimentos formam um conjunto de estruturas destinadas a ampliar a capacidade de armazenamento de água do município. A estratégia é importante porque permite que Vargem Grande não dependa exclusivamente da vazão do Rio Verde e das condições de chuva no momento em que a água é necessária.

A atual Barragem Eduíno Sbardellini foi construída justamente para responder ao crescimento da cidade e às dificuldades de captação enfrentadas no início dos anos 2000, na administração do então prefeito Celso Ribeiro. Agora, mais de duas décadas depois, o município volta a ampliar sua capacidade de reservação, mas em uma escala que pode preparar o sistema para uma cidade ainda maior.



O Parque Águas do Rio Verde ganha papel central nesse planejamento. Ao incorporar a atual barragem e ampliar significativamente a área de reservação, o empreendimento poderá funcionar integrado às demais estruturas, aumentando a capacidade de armazenamento e criando maior margem de segurança para o abastecimento.



Os demais reservatórios também têm importância nesse cenário. O armazenamento distribuído em diferentes pontos reduz a dependência de uma única estrutura e permite ao município trabalhar com maior capacidade de planejamento diante de períodos de estiagem, variações na vazão dos mananciais e mudanças no regime de chuvas.



Não se trata, portanto, de afirmar que Vargem Grande esteja diante de uma iminente falta de água. Os indicadores atuais da Bacia do Pardo ainda apontam uma situação considerada boa neste ano de 2026, dado aos investimentos já realizados pela administração municipal neste setor. No ano passado a situação era considerada crítica, dado às estiagens que ocorreram. O que muda é a necessidade de pensar antecipadamente em uma cidade que continuará crescendo e em um cenário climático sujeito a períodos cada vez mais irregulares.



Se a Barragem Eduíno Sbardellini foi construída para atender às necessidades de uma cidade que já havia crescido, o conjunto de novos reservatórios pode representar uma mudança de estratégia: guardar água enquanto ainda há condições para planejar, em vez de esperar uma crise para então buscar novas fontes de abastecimento.



Nesse sentido, os reservatórios projetados e em construção não devem ser vistos apenas como obras para resolver o problema de hoje. Eles representam uma aposta na segurança hídrica das próximas décadas, criando condições para que o crescimento de Vargem Grande do Sul seja acompanhado por uma infraestrutura capaz de armazenar e proteger um dos seus recursos mais importantes: a água.



A importância de reservar água para o futuro de Vargem Grande do Sul está principalmente em reduzir a dependência imediata das chuvas e da vazão do Rio Verde. Não significa que o município esteja prestes a ficar sem água. O Relatório de Situação 2025 do CBH-Pardo ainda classifica a disponibilidade hídrica per capita da bacia como boa, mas aponta pressões que precisam ser consideradas no planejamento de longo prazo.