Reservatório terá importância estratégica no abastecimento

O lago que está sendo construído nas terras do empresário Antônio Carlos de Mello (Salim), já falecido e hoje pertencente à Família Mello terá um papel especial no abastecimento de água de Vargem Grande do Sul. Por se localizar à montante (acima da Barragem Eduíno Sbardellini), o lago que está se formando é estratégico para abastecer a barragem onde acontece a captação e também o tratamento de água do município junto à ETA-Marçal Daniel de Andrade.



Em entrevista ao jornal Gazeta de Vargem Grande, o atual diretor de Planejamento Ricardo Bisco informou que a construção do lago está em fase final de extração dos materiais como argila e areia, sendo que já teria sido retirado do local mais de 90% destes materiais pela empresa Barro Novo Extração e Comércio de Argila Ltda ME.



Concluída a extração dos materiais, o que deve acontecer no ano que vem, haverá a regularização da área para o município. Explicou Bisco que a Prefeitura emitiu um decreto de desapropriação do local durante a gestão do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes, sendo que a Família Mello abriria mão da indenização e a Prefeitura em troca permitiria a exploração da área com a retirada do barro e da areia.

Só então a administração municipal passará a fazer os estudos dos projetos de urbanização e conservação da área. Disse que por se tratar de um lago, não haverá necessidade de construção de uma barragem. No projeto deve constar a interligação hidráulica entre o lago que está sendo construído e a Barragem Eduíno Sbardellini.



Construir o lago acima da Barragem Eduíno Sbardellini que abastece a cidade era uma ideia antiga, desde que a mesma foi construída no início do ano 2000 e inaugurada em 2004. Quando o então prefeito Celso Itaroti assumiu, (gestão 2013 a 2016), foi feito um projeto do lago, determinando sua abrangência e estudo do solo. Mas os trabalhos pararam por aí. Quando Amarildo assumiu, já no final do seu governo os projetos avançaram.



Em entrevista dada à Gazeta de Vargem Grande em 2021, quando era vice-prefeito de Amarildo, o atual prefeito Celso Ribeiro afirmou na ocasião que o reservatório que estava sendo construído do lado de cima da Rodovia SP-344, próximo à Represa Eduíno Sbardellini, pertencente à Família Mello, estava com as ações avançadas, com as licenças liberadas e com a empresa responsável pela lavra Barro Novo Extração de Argila de Francisco Paulo Bertoloto já atuando no local.

O projeto contemplava uma área de aproximadamente 10 hectares, com uma área alagada de aproximadamente 8 hectares, a uma profundidade média de 5 metros, sendo esperado um volume de aproximadamente 400 milhões de litros de água reservada, o que aumentaria em mais da metade a capacidade da Represa Eduíno Sbardellini.