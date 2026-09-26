Show de João Neto & Frederico celebra os 152 anos de Vargem

Por
Gazeta
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Dupla celebrou 25 anos de carreira e se apresenta neste domingo em Vargem

Os cantores sertanejos João Neto e Frederico se apresentam neste domingo, 27 de setembro, em show de comemoração ao aniversário de Vargem Grande do Sul que comemora 152 anos de fundação neste sábado, dia 26. O evento será realizado na Represa Eduíno Sbardellini, a partir das 15h30.
A entrada é gratuita e o público pode levar caixas térmicas com bebidas, segundo informou a prefeitura. A contratação custou aos cofres municipais a quantia de R$ 270 mil.

João Neto & Frederico
A dupla João Neto e Frederico é uma das pioneiras do gênero sertanejo universitário no Brasil. Naturais de Goiânia, os irmãos João Neto Nunes e Frederico Augusto Silva Nunes começaram a cantar ainda na infância, sob forte influência do pai e do avô. Antes de se dedicarem integralmente aos palcos, a dupla seguiu uma exigência familiar e concluiu o ensino superior. João Neto é formado em Medicina Veterinária e Frederico em Agronomia, conciliando a rotina acadêmica com shows em bares e festas estudantis, vivência que ajudou a moldar a identidade do gênero musical que revolucionaria o mercado fonográfico.
Com mais de 25 anos de carreira e uma discografia repleta de hits, os músicos alcançaram projeção nacional na década de 2000 com sucessos como “Pega Fogo Cabaré” e “Só de Você”. O ápice comercial veio em 2012 com o fenômeno “Lê Lê Lê”, que estourou nas rádios de todo o país e integrou a trilha sonora da novela Cheias de Charme, da TV Globo. Mantendo-se relevantes no cenário nacional, a dupla celebrou recentemente seu legado com a gravação do especial comemorativo de 25 anos e o lançamento de um livro virtual de bastidores, consolidando sua trajetória ao lado de grandes nomes da música sertaneja.

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