Mulher é presa por tráfico ao reagir a abordagem

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal na tarde da última sexta-feira, dia 25 de setembro, na Rua Rogério Otero, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência começou por volta das 16h54, quando uma equipe da Polícia Militar realizava diligências para cumprir um mandado de apreensão contra um adolescente na mesma rua.

Durante a aproximação ao imóvel, os policiais avistaram um rapaz saindo de bicicleta de uma casa vizinha, onde mora uma mulher já alvo de diversas denúncias por tráfico de drogas. A tentativa de abordá-lo não teve êxito, e a equipe retornou em direção à residência do adolescente procurado, quando avistou a moradora denunciada em frente ao local.

Ao perceber a presença da viatura, a mulher entrou correndo na casa, levando algo à boca e escondendo outro objeto na roupa. Com autorização da dona do imóvel, os policiais entraram para abordá-la. Durante a ação, ela se jogou ao chão, engoliu o que carregava na boca e resistiu à abordagem, provocando ferimentos em um dos policiais, que teve lesão no dedo indicador da mão esquerda, e sofrendo escoriações nos joelhos e cotovelos.

Ainda durante a abordagem, caiu de suas roupas uma nota de R$ 10, e a mulher precisou ser algemada em razão da resistência. Uma viatura da Guarda Civil Municipal foi acionada para reforço. Durante a revista pessoal conduzida por uma guarda municipal, a suspeita voltou a se jogar ao chão e a resistir; ao ser levantada, caíram de dentro de suas roupas 11 porções de cocaína, além de uma quantidade maior da mesma droga, o que resultou na voz de prisão por tráfico. Questionada sobre a droga, ela optou por permanecer em silêncio.

Como as casas são vizinhas, e com autorização do pai da mulher, os policiais realizaram buscas também na residência dela. No guarda-roupa de um dos quartos, dentro de uma caixa de perfume, foram encontradas mais dez porções de cocaína semelhantes às apreendidas anteriormente, além de um aparelho celular e uma cédula de R$ 10.

A suspeita foi levada ao pronto atendimento local para realização de exame de corpo de delito antes de ser encaminhada à delegacia de polícia. Lá, foi lavrado boletim de ocorrência por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal, e a prisão em flagrante foi ratificada. Durante nova revista pessoal realizada na delegacia, ainda foi localizada em suas roupas a quantia de R$ 11. A apresentação da ocorrência contou com o acompanhamento de uma advogada da suspeita, que foi encaminhada à cadeia pública de São João da Boa Vista, permanecendo à disposição da Justiça.