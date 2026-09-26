A Polícia Militar atendeu, na tarde de segunda-feira, dia 21, uma ocorrência de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal em Itobi.
Ao chegarem ao local da ocorrência após serem acionados, os policiais localizaram uma adolescente que assumiu ter atingido uma mulher com golpes de faca. Ela também indicou onde havia dispensado a arma, posteriormente apreendida pela equipe.
A vítima sofreu quatro ferimentos superficiais e permaneceu fora de risco de morte. O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia, onde foi elaborado o registro de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal.
Concluídos os procedimentos de Polícia Judiciária, a adolescente foi liberada à sua responsável legal. A faca utilizada ficou apreendida.
Adolescente é apreendida por desferir facadas em Itobi
A Polícia Militar atendeu, na tarde de segunda-feira, dia 21, uma ocorrência de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal em Itobi.