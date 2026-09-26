Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Grama

Por
Gazeta
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A Polícia Militar atendeu, na noite de 18 de setembro, uma ocorrência de violência doméstica no Centro, em São Sebastião da Grama.
A equipe foi acionada pelo Copom para atendimento no Pronto-Socorro Municipal, onde os policiais fizeram contato com a vítima. Ela relatou ter sido agredida anteriormente pelo ex-companheiro, apresentando dores nas mãos e nas pernas.
A vítima informou já ter registrado ocorrência anterior contra o agressor e manifestou interesse em formalizar novo registro. Recebeu atendimento médico no local e, após as orientações, foi liberada.

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