Mulher é agredida pelo ex-companheiro em Grama

A Polícia Militar atendeu, na noite de 18 de setembro, uma ocorrência de violência doméstica no Centro, em São Sebastião da Grama.

A equipe foi acionada pelo Copom para atendimento no Pronto-Socorro Municipal, onde os policiais fizeram contato com a vítima. Ela relatou ter sido agredida anteriormente pelo ex-companheiro, apresentando dores nas mãos e nas pernas.

A vítima informou já ter registrado ocorrência anterior contra o agressor e manifestou interesse em formalizar novo registro. Recebeu atendimento médico no local e, após as orientações, foi liberada.