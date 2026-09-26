Aulas de natação retornam no Complexo Esportivo em Grama

O Departamento Municipal de Esportes de São Sebastião da Grama, informa o retorno das aulas de natação na piscina do Complexo Esportivo a partir desta segunda-feira, dia 28 de setembro. As atividades serão realizadas às segundas e quartas-feiras.

As aulas acontecerão das 9h às 11h e das 13h20 às 15h20. A atividade é destinada à prática de exercício físico e contribui para a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes.

Interessados que ainda não participam das aulas podem comparecer diretamente à piscina do Complexo Esportivo nos dias e horários indicados para participar da atividade.