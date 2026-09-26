Dupla é presa após tomar arma de policiais em Itobi

Por
Gazeta
-
Dupla é presa após tomar arma de policiais em Itobi

A Polícia Militar prendeu dois homens na madrugada de domingo, 20 de setembro, no Jardim Rio Verde, em Itobi, após uma ocorrência de lesão corporal, resistência, desacato e desobediência.
O caso teve início durante patrulhamento, quando a equipe realizou uma intervenção em um estabelecimento comercial em razão de som excessivamente alto. Durante a atuação policial, algumas pessoas passaram a interferir na ocorrência, e dois homens resistiram à contenção, tentando tomar as armas dos policiais.
Diante da situação, os policiais efetuaram três disparos de arma de fogo, sem que ninguém fosse atingido. Com o apoio de outras equipes, os envolvidos foram contidos e conduzidos ao Plantão Policial. Na intervenção, os policiais militares sofreram escoriações decorrentes da contenção.
A perícia foi acionada ao local, e as armas utilizadas pelos policiais foram apreendidas para os procedimentos de polícia judiciária. Os dois ficaram presos.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui