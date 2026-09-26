Dupla é presa após tomar arma de policiais em Itobi

A Polícia Militar prendeu dois homens na madrugada de domingo, 20 de setembro, no Jardim Rio Verde, em Itobi, após uma ocorrência de lesão corporal, resistência, desacato e desobediência.

O caso teve início durante patrulhamento, quando a equipe realizou uma intervenção em um estabelecimento comercial em razão de som excessivamente alto. Durante a atuação policial, algumas pessoas passaram a interferir na ocorrência, e dois homens resistiram à contenção, tentando tomar as armas dos policiais.

Diante da situação, os policiais efetuaram três disparos de arma de fogo, sem que ninguém fosse atingido. Com o apoio de outras equipes, os envolvidos foram contidos e conduzidos ao Plantão Policial. Na intervenção, os policiais militares sofreram escoriações decorrentes da contenção.

A perícia foi acionada ao local, e as armas utilizadas pelos policiais foram apreendidas para os procedimentos de polícia judiciária. Os dois ficaram presos.