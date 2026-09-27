Vingança por agressão motivou duplo homicídio, diz suspeito

A Polícia Civil prendeu, no último sábado, dia 19, Lucas Epaminones Pinheiro de Souza, de 32 anos, apontado como sendo o autor do homicídio de dois jovens em uma lanchonete na Avenida Vereador José Aleixo, no Jardim Ferri, em Vargem Grande do Sul. O crime aconteceu na noite de 10 de setembro e vitimou Lucas Eduardo Tonetti, de 26 anos, e Marcos Otávio Pinto, de 29 anos.

O suspeito foi localizado dentro de um ônibus interestadual com destino ao Ceará, que havia partido de Santa Cruz das Palmeiras, e foi abordado em um posto policial em Orlândia (SP). Segundo o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, a Polícia Civil já monitorava o homem e descobriu que ele tentava deixar o estado.

O delegado relatou que conseguiu identificar o veículo e confirmar que o suspeito estava a bordo. Após a comunicação à polícia rodoviária, ele foi encontrado, preso e conduzido à Central de Plantão Judiciário (CPJ) de São Joaquim da Barra, sendo depois transferido para a cadeia pública de Franca.

A prisão

A abordagem ocorreu depois que equipes da Polícia Rodoviária receberam denúncia de que um foragido da Justiça estaria no ônibus, possivelmente armado. Com apoio da Polícia Militar de Orlândia, os agentes interceptaram o veículo e determinaram o desembarque de todos os passageiros para verificação.

Nenhuma arma ou item ilícito foi encontrado com o suspeito ou no interior do ônibus, mas a checagem de documentos revelou o mandado de prisão preventiva em aberto, relacionado ao duplo homicídio de Vargem Grande do Sul.

Motivação

De acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o suspeito alegou em depoimento ter sido agredido dias antes do crime, após elogiar a namorada de uma das vítimas. Ele afirmou ter chamado a mãe da jovem de ‘sogra’, o que teria motivado a discussão com o namorado dela, seguida de agressão com socos no rosto e na cabeça.

Segundo o delegado, foi após essa agressão que o suspeito teria planejado a vingança que resultou nas mortes. Ele contou à polícia que descartou a arma usada no crime, uma pistola calibre 7,65, em um matagal.

O delegado informou ainda que o homem já tinha passagem pela polícia por outro homicídio, registrado no município de Sacramento, em Minas Gerais. No início da semana, Lucas foi ouvido pelo delegado Antônio Carlos, em Vargem Grande do Sul. Ele segue preso à disposição da Justiça.

Relembre o crime

Lucas Eduardo Tonetti, de 26 anos, e Marcos Otávio Pinto, de 29, foram mortos a tiros na noite de quinta-feira, dia 10 de setembro, por volta das 22h47, em frente a uma lanchonete na Avenida Vereador José Aleixo, no Jardim Ferri. Uma das vítimas foi atingida enquanto estava sentada próximo a uma mesa com bebidas, enquanto o outro estava caído na calçada, do outro lado da via.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois jovens estavam sentados em cadeiras na calçada quando foram atingidas pelos disparos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou os óbitos no local. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo com vítimas.

A Polícia Científica realizou perícia no local, e o caso foi registrado como homicídio na Delegacia Seccional de São João da Boa Vista. Segundo a Polícia Civil, nenhuma das vítimas tinha antecedentes criminais.