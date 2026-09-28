1º Encontro de Palmeirenses reúne 140 torcedores

O sonho de realizar uma confraternização dedicada aos torcedores alviverdes se tornou realidade no sábado, dia 19, com a realização do 1º Encontro de Palmeirenses em Vargem Grande do Sul. O evento aconteceu na Chácara São José, e reuniu 140 participantes da cidade e de municípios vizinhos.

Organizado por João Marini, Murilo Castro e Luizão, o almoço especial celebrou a paixão pelo clube e uniu famílias de diversas gerações. Torcedores de localidades como Divinolândia, Mococa, São Sebastião da Grama, São José do Rio Pardo e São João da Boa Vista marcaram presença na festa, que superou as expectativas dos idealizadores. “Reunir palmeirenses para uma confraternização, celebrar nossa paixão pelo Palmeiras e compartilhar histórias é algo muito gratificante. Tivemos a presença de diversas famílias e torcedores de diferentes gerações, que puderam conversar, tirar fotos e compartilhar momentos com ex-jogadores que fizeram parte da história do clube”, comentaram os organizadores à Gazeta.

O encontro contou com música ao vivo apresentada pelo cantor Jordan e com a visita de ídolos do futebol. Estiveram presentes o ex-goleiro Sérgio, campeão de nove títulos pelo Palmeiras entre as décadas de 1990 e 2000, e o ex-jogador Wendel, que vestiu a camisa alviverde em mais de 200 partidas. O ex-jogador Cleiton Xavier também havia confirmado presença, mas, devido a um problema pessoal, não pôde comparecer.

A interação com os atletas foi marcada pela atenção dedicada ao público presente. “Ambos foram extremamente simpáticos e solícitos com os torcedores. Tiraram fotos, gravaram vídeos, autografaram camisas e almoçaram junto”, disseram.

A estrutura da festa teve o apoio dos amigos Cícero e Aureliano na preparação da refeição, além do patrocínio de apoiadores locais. Os organizadores falaram à Gazeta que estudam dar continuidade à iniciativa, mas que ainda é preciso estudar datas e local. “O que podemos afirmar é que esse não será o último”, garantiram.

O encontro também teve caráter solidário, solicitando aos participantes a doação de um quilo de alimento não perecível ou um litro de leite. Os mantimentos arrecadados foram destinados à Associação Beneficente Dom Bosco.