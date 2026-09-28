Coluna Momento Pet – Nick

A coluna Momento Pet desta semana tem como destaque o cachorrinho Nick, da raça Shih-tzu de aproximadamente quatro anos, que faz parte da família de Maria Heloísa. Sua chegada aconteceu de forma inesperada e logo se transformou em uma história especial.

Ao jornal Maria Heloísa, contou que seu pai havia passado pela rua quando viu o cachorrinho no colo de uma vizinha e perguntou se ela iria doá-lo, mas a vizinha disse que já o tinha doado, porém dois dias depois, a vizinha bateu em nossa porta dizendo que Nick finalmente ficaria em nossa família”, finalizou.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

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