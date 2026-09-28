Comemore o Dia Mundial do Coração caminhando no dia 29

José Alberto Aguilar Cortez

No dia 29 de setembro será comemorado o Dia Mundial do Coração, mas ninguém precisa comprar flores e chocolates para comemorar com a namorada ou com o namorado. A melhor homenagem que podemos proporcionar ao coração nesta data é levá-lo para passear a pé e manter a prática desse hábito durante toda vida. A Organização Mundial da Saúde publicou um Atlas com dados sobre doenças cardíacas e derrames. A publicação tem como objetivo alertar sobre a importância da redução dos fatores de risco responsáveis pelas mortes devido às doenças cardiovasculares. Não é novidade, mas também nunca é demais avisar, que a vida sedentária aumenta todas as causas de mortalidade. Dobra o risco de doenças do coração, diabetes e obesidade; aumenta o risco de câncer, hipertensão, osteoporose, depressão e ansiedade. A falta de exercícios físicos é, sem dúvida, um dos fatores de risco mais importantes. Embora acessível a todas as pessoas, a caminhada não é uma prática fácil de ser adotada como hábito de vida pela população sedentária. Esta opção pelo comodismo tem preço, não ficamos bem colocados na última Olimpíada, mas o Brasil está bem classificado na lista dos países cuja população morre mais de doenças cardíacas e devido a mortes em consequência de derrame cerebral. Em 2025 as doenças cardíacas mataram 400.000 mil brasileiros, 1 morte a cada 90 segundos, e os derrames cerebrais quase 90 mil, 1 morte a cada 6 minutos, segundo os especialistas, o controle da epidemia das doenças cardiovasculares dependerá muito mais da prevenção do que da cura. Não foi por acaso que O Dia Mundial da Saúde já teve como tema a promoção da Atividade Física considerando a vida sedentária como o problema de saúde pública mais sério do nosso tempo. Outro dado importante em recente publicação da Organização Mundial da Saúde foi mostrar que não são apenas os corações dos mais velhos, dos obesos e dos estressados os alvos preferidos das doenças citadas, os estudos mostraram a necessidade de modificar os hábitos de vida da população a partir da infância. Portanto, nesta terça-feira, Dia Mundial do Coração, ao despertar coloque a mão no peito e ao sentir os batimentos cardíacos compassados, levando oxigênio e nutrientes para cada célula do corpo, comemore, levante-se e faça sua parte. Leve o coração para passear…a pé!!