Oficina on-line ensina produtor rural a cuidar da água

Estão abertas até 30 de setembro as inscrições para a Oficina do Produtor, capacitação gratuita e 100% virtual sobre gestão sustentável das águas no meio rural. A oficina integra o projeto Águas do Campo, realizado pelo Instituto Planeta Plantar, com recursos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo (CBH-Pardo), do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e do Governo do Estado de São Paulo. As inscrições são feitas pelo site oficinadoprodutor.org.

A oficina é aberta a moradores dos 31 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, entre eles Vargem Grande do Sul. Destina-se a produtores, proprietários e trabalhadores rurais e a outras pessoas interessadas em temas ambientais e rurais. Qualquer interessado pode participar.

O curso reúne 15 videoaulas, com conteúdos e atividades on-line que serão disponibilizados ao longo de outubro, novembro e dezembro de 2026. As aulas foram gravadas no viveiro do Instituto Planeta Plantar, em São João da Boa Vista, por especialistas da equipe multidisciplinar do projeto. Ficam reunidas em uma plataforma de ensino que pode ser acessada pelo celular ou pelo computador. Durante a oficina, os participantes contam com orientação e plantões de dúvidas.

Para facilitar o acesso, haverá, durante o período de inscrição, um encontro presencial em cada município participante, para orientar os inscritos sobre o uso da plataforma e o funcionamento da oficina.

O conteúdo abrange saneamento rural, gestão de resíduos sólidos no campo, uso sustentável da água, conservação e manejo do solo, e a relação entre cobertura vegetal e produção de água. Também tratam dos impactos ambientais da atividade agropecuária e das mudanças climáticas sobre a produção rural, além de legislação aplicada ao agronegócio e incentivos rurais. Três aulas são dedicadas à regularização ambiental: o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA).

Segundo os organizadores, a Bacia do Rio Pardo enfrenta desafios como o uso intensivo da água pela agropecuária, o avanço da erosão e a baixa cobertura vegetal. O Águas do Campo busca responder a esse cenário com ações de gestão dos recursos hídricos, recuperação da vegetação e regularização ambiental das propriedades. O projeto se apoia em três pilares: educação ambiental, capacitação técnica e recomposição de matas ciliares.

Quem concluir todas as aulas e atividades participará de um sorteio especial ao final da oficina. A propriedade vencedora receberá a regularização do CAR, registro obrigatório para imóveis rurais que reúne as informações ambientais da propriedade. Receberá também 1 hectare de reflorestamento em Área de Preservação Permanente (APP), como as margens de rios e o entorno de nascentes.

O Instituto Planeta Plantar foi fundado em 2018 e tem sede em São João da Boa Vista. É uma organização sem fins lucrativos voltada à preservação da biodiversidade e à restauração de ecossistemas, principalmente nos biomas Cerrado e Mata Atlântica. Mantém viveiro próprio de mudas na sede e um ponto de distribuição em Vargem Grande do Sul, e já cultivou e plantou mais de 30 mil mudas na região.

Mais informações podem ser obtidas com Carol, coordenadora gestora do projeto, pelo telefone (19) 99197-3103, ou com Melissa, coordenadora responsável técnica, pelo (19) 99977-5041.