Cartório Eleitoral prepara as urnas para eleição

O Cartório Eleitoral de Vargem Grande do Sul vem preparando as urnas eletrônicas para as eleições que acontecerão no próximo domingo, dia 4 de outubro, desde quarta-feira, 23.

A cerimônia de geração das mídias, carga e lacração das urnas eletrônicas deve se estender até domingo.

Foram convidados para a cerimônia os presidentes dos partidos políticos, membros da OAB e Ministério Público.

O Cartório Eleitoral de Vargem abrange além do município de Vargem, as cidades de Divinolândia e São Sebastião da Grama, com 159 seções de votação ao todo e 48.428 eleitores nas três cidades.

Participam dos trabalhos a equipe do Cartório composta por 12 funcionários. No dia das eleições, em Vargem Grande do Sul irão trabalhar cerca de 420 pessoas para atender seus 30.462 eleitores aptos a votar.

Fotos: Gazeta