Vargem Grande do Sul: 152 anos de história!

Isabel Cristina da Costa

Vargem Grande do Sul está em festa, pois, em 2026, nossa cidade completa 152 anos de história!

E, ao longo de todo esse tempo, muitas pessoas ajudaram a construir e cuidar da nossa cidade. Crianças cresceram, famílias chegaram, novas casas e escolas foram construídas, e Vargem Grande do Sul foi ficando cada vez maior e mais bonita.

Nossa cidade tem praças, ruas, escolas, comércios, bosque, represa e muitos lugares especiais. Mas o que torna Vargem Grande do Sul realmente importante são as pessoas que aqui vivem.

Nossas festas, trazem consigo tradições e histórias que passam de geração para geração. São momentos que ajudam a lembrar de onde viemos e fazem parte da nossa identidade.

A Festa do Milho, a Festa das Nações, Romaria, são acontecimentos que mostram que nossa cidade interiorana possui talentos natos, resilientes e cheios de criatividade. São pessoas que dedicam seu tempo para entreter os munícipes, levando a eles algo muito maior que um espetáculo, pois transmitem histórias cênicas em tempo real.

A terra da batata, Pérola da Mantiqueira, é um lugar aconchegante, repleto de fé, empatia… Relembrar as memórias, os lugares, as pessoas, nos obriga a reconhecer que aqui tudo sempre foi muito intenso e ao mesmo tempo leve.

Comemorar 152 anos é celebrar tudo o que já vivemos e imaginar tudo o que ainda podemos construir juntos.

Parabéns, Vargem Grande do Sul! Que nossa cidade continue crescendo, cheia de alegria, sonhos e muitas histórias para contar!

E que as crianças possam aprender e reproduzir tudo aquilo que plantamos aqui: seja em terra, seja em sonho, seja em coração!

Feliz 152 anos!