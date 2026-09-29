Casa Branca realizou caminhada pela inclusão

A Prefeitura de Casa Branca, junto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizou no dia 18, uma passeata em alusão ao Setembro Verde.

Com o tema “Pertencimento, presença e participação”, a iniciativa buscou mobilizar a comunidade para a inclusão das pessoas com deficiência, destacando a importância da participação e do acesso aos diferentes espaços da vida social.

Fotos: Prefeitura Municipal de Casa Branca

A caminhada foi realizada pela Rua Coronel José Júlio e reuniu crianças e adultos. Participaram do movimento escolas, Crefaee, Residência Inclusiva, Apae, CRAS, Fundo Social, entre outras instituições.

A iniciativa antecedeu o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro. A data é marcada por atividades voltadas à conscientização e à inclusão das pessoas com deficiência.

Crédito: Prefeitura de Casa Branca

Legenda: Caminhada pela inclusão foi realizada sexta-feira