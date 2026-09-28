Caminhada marcou ações do Setembro Verde em Vargem Grande do Sul

O Setembro Verde é uma ação nacional de conscientização sobre a defesa dos direitos, da acessibilidade e da inclusão social das pessoas com deficiência (PcDs). A iniciativa foi idealizada em 2015 pela Federação das Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes) do Estado de São Paulo, em parceria com organizações da sociedade civil, com o objetivo de combater o capacitismo e provocar transformações estruturais na sociedade. O 21 de setembro é a data estabelecida por movimentos sociais em 1982 e oficializada pela Lei nº 11.133/2005 como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Para marcar a data, foi realizada a Caminhada pela Inclusão, como parte das ações do Setembro Verde em Vargem Grande do Sul. A atividade reuniu alunos, familiares, profissionais e equipes de diferentes instituições da cidade em um movimento de conscientização sobre a inclusão das pessoas com deficiência.

Participaram da caminhada pessoas ligadas à Apae de Vargem Grande do Sul, ao Grupo Mão Amiga, Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Associação Dom Bosco, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Creche D. Cezarina e Prefeitura Municipal.

A caminhada teve início em frente à quadra da APAE, na Rua Carlos Gomes, passando pelas ruas José Carlos da Cunha, Palmeiral, Petrópolis e retornando a APAE.

A iniciativa destacou a importância da inclusão, do respeito e da valorização das pessoas com deficiência, reunindo instituições, grupos e integrantes da sociedade em torno da conscientização proposta pelo Setembro Verde.