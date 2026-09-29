GCM prende dupla com 700 kg de abacates furtados

Uma dupla de Aguaí foi presa em flagrante na madrugada desta terça-feira, 29 de setembro, suspeita de furtar cerca de 700 quilos de abacates da Fazenda Serrinha, em São Sebastião da Grama. A prisão foi feita por volta das 01h42 pela Patrulha Rural da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul, já dentro do município de Vargem.

A equipe era composta pelos GCMs de 2ª Classe Márcio e de 3ª Classe Lindolpho. Eles abordaram uma VW Parati usada para transportar os produtos furtados. Segundo o relato da ocorrência, os frutos estavam a granel no interior do veículo. Ao todo, foram recuperadas cerca de 35 caixas.

Para a remoção da Parati, foi acionado o guincho criminal. O carro foi levado e apreendido no Plantão da Polícia Civil, para as providências cabíveis. Os dois homens foram encaminhados ao Posto de Pronto Atendimento (PPA), onde passaram por exame cautelar. Em seguida, foram apresentados ao Plantão da Polícia Civil de São João da Boa Vista.

Após tomar ciência dos fatos e analisar a ocorrência, a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto. Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça. A ocorrência teve ciência do subinspetor da GCM Erik.