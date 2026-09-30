7ª Festa do Sorvete será realizada em outubro

A 7ª Festa do Sorvete da Associação Beneficente Dom Bosco, será realizada na SSB- Sociedade Beneficente Brasileira, no dia 18 de outubro, das 15h às 18h, com uma tarde de atividades voltadas à diversão e ao entretenimento.

Os ingressos estão sendo vendidos no valor de R$ 30,00 nas lojas Oxigeniu’s Brinquedos e Presentes e Vênus Modas.