Cartório Eleitoral está preparado para as eleições deste domingo

Neste domingo, dia 4 de outubro, o eleitor vargengrandense deve comparecer às urnas para escolher seis candidatos que irão durante os próximos anos para representá-lo tanto na presidência da República, como também no Senado Federal, na Câmara Federal, no governo do Estado e também na assembleia legislativa. O eleitor vai votar primeiramente no candidato a deputado federal, depois no estadual, na 1ª vaga para senador (a), na segunda vaga para senador (a), governador e presidente da República.

Em entrevista concedida ao jornal Gazeta de Vargem Grande, tanto o chefe do cartório Sílvio D’Amico, como o analista judiciário Anderson Santos foram unânimes em afirmar que para votar tranquilamente, a recomendação é que o eleitor não pode esquecer de levar um documento de identificação, com foto e também os números dos candidatos em ordem de votação. “É melhor fazer a colinha e levar, pois, no local não vai poder usar o celular”, afirmaram.

No Cartório Eleitoral da 229ª Zona Eleitoral de Vargem Grande do Sul que também atende os municípios de São Sebastião da Grama e Divinolândia, a situação é de tranquilidade, com todas as 180 urnas que serão usadas já estão prontas e lacradas. Serão 159 urnas nos três municípios, mais 21 de reservas. As urnas serão encaminhadas neste sábado de manhã para Grama e Divinolândia e para as escolas de Vargem, o envio será no domingo de manhã.

Em Vargem Grande do Sul estão aptos a votar 30.462 eleitores, em nove locais de votação e 93 seções. Em Divinolândia, são 9.524 eleitores, em cinco locais de votação e 35 seções. Já em São Sebastião da Grama, o eleitorado é composto por 8.442 pessoas, que têm quatro locais de votação e 31 seções para votar.

Hoje, mais de 80% dos eleitores, segundo explicaram ao jornal, já estão com os dados biométricos no cadastro eleitoral. Se o leitor já estiver feito a biometria e ter baixado o e-Título, poderá usar a ferramenta para votar.

Com relação ao celular, explicaram os responsáveis pelo Cartório Eleitoral que antes do eleitor ir para a urna, deverá deixar o mesmo em uma mesa indicada pelos mesários. “O eleitor não pode ir até a cabine de votação com o celular”, explicou Anderson.

Já o chefe do cartório Sílvio D’Amico afirmou que a preferência eleitoral do eleitor pode ser manifestada, mas de forma individual e silenciosa, portando uma camiseta por exemplo, com a imagem do seu candidato. Pode também portar boné ou adesivo do candidato pregado na camisa. “Nenhuma propaganda eleitoral pode ser feita no dia da eleição, tão pouco pedir votos”, afirmou Sílvio.

O início da votação é às 8h, e o término às 17h. “A escola fecha às 17h, mas quem estiver dentro do local de votação e na fila de espera, vai poder votar”, disse o analista judiciário Anderson.

O maior colégio eleitoral em Vargem Grande do Sul ainda é a Escola Estadual Alexandre Fleming, no Centro, com 4.448 eleitores. Em seguida vem a Escola Municipal Nair Bolonha, na Cohab 5, com 4.336 eleitores. Os locais de votação em Vargem são bem movimentados, com a maioria tendo mais de 3.000 eleitores inscritos. Os menores são as escolas municipais Antônio Coury no Jd. Santa Marta e a Darcy Troncoso Peres, no Jd. Fortaleza com aproximadamente 1.700 eleitores cada.

Para dar conta de todo o trabalho que envolve quase 50 mil eleitores nas três cidades, trabalharão nas eleições de domingo cerca de 720 mesários e apoiadores, sendo que só em Vargem serão 420 mesários. “Eles fizeram cursos e treinamentos online e estão preparados para atuarem no dia das eleições, orientando os eleitores para que tudo transcorra da melhor forma possível”, afirmou Sílvio D’Amico.

Com relação à abstenção em Vargem Grande do Sul, responderam que nas últimas eleições presidenciais em 2022, 24% dos eleitores não compareceram para votar e nas eleições municipais de 2024, a abstenção foi de 23%. Disseram que é provável que esta margem entre 20% a 25% deve prevalecer este ano.

Após o encerramento das eleições nas escolas municipais, os resultados serão encaminhados para o Cartório Eleitoral onde estará instalada a Junta Eleitoral sob a presidência da juíza eleitoral Valéria Carvalho dos Santos, que contará também com os membros Leonardo Buosi e Marta de Azevedo Marques Zarif Esberci. A promotora Rebeca Barbosa Leite da Freiria Estevão também vai estar presente acompanhando as apurações. Cabe à Junta Eleitoral decidir sobre as intercorrências que podem ocorrer durante a apuração.