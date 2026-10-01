Inscrições do concurso público para agente do Detran-SP seguem até quarta, dia 7

O Diário Oficial do Estado divulgou o edital para o novo concurso público do Detran-SP. As inscrições estão abertas e terminam no dia 7 de outubro, exclusivamente pelo site www.avalia.org.br. São oferecidas 145 vagas para o cargo de Agente Estadual de Trânsito, com contratação para início imediato.

Organizado pelo Instituto Avalia, o processo seletivo terá prova objetiva e redação. A taxa de inscrição é de R$ 98, e o conteúdo programático está disponível no edital.

Com jornada de 40 horas semanais, o cargo de Agente Estadual de Trânsito envolve atividades técnicas, de gestão e de execução dos serviços relacionados às competências institucionais e legais do Detran-SP. Para concorrer, é necessário ter formação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

Também é exigido conhecimento em informática e tecnologia, considerando o processo de transformação digital pelo qual passa o Detran-SP.

Salário

O salário inicial é de R$ 5.702,18, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), acrescido dos benefícios previstos na legislação. Entre eles estão recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), encargos previdenciários e trabalhistas, férias, 13º salário, vale-transporte, vale-refeição/alimentação, adicional de periculosidade, bonificação de resultados e assistência médica.

Requisitos e prova

O candidato precisa ter idade mínima de 18 anos e não ter completado 75 anos na data da admissão. Também é necessário possuir nível superior completo em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação, além de CNH na categoria B, no mínimo.

Também são exigidos requisitos gerais para ingresso no serviço público, como ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses; estar quite com a Justiça Eleitoral; não possuir antecedentes criminais; estar no pleno exercício dos direitos civis e políticos; e, no caso dos homens, estar em dia com as obrigações do serviço militar.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para o dia 1º de novembro de 2026. A prova objetiva terá questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do Contran e Legislação Estadual.