Editorial: O voto de cada vargengrandense faz a diferença

O voto de cada vargengrandense faz a diferença

Neste domingo, 4 de outubro, mais de 158 milhões de eleitores em todo Brasil, sendo cerca 30 mil em Vargem Grande do Sul são chamados às urnas. Não se trata de um compromisso qualquer. É o momento em que cada cidadão, com o mesmo peso e a mesma voz, decide os rumos da cidade, do estado e do país.

O voto é a principal arma da democracia. É por meio dele que se molda o futuro do país, e essa ferramenta foi reconquistada pelos brasileiros após o pesadelo da ditadura militar, período em que o direito de escolher os governantes foi negado a toda uma geração. Cada boletim de urna divulgado é uma vitória deste processo democrático.

O Brasil vive hoje um momento de forte polarização, que invade as conversas de família, as redes sociais e rodas de amigos. Diante disso, o eleitor deve pautar sua escolha pela própria consciência e por sua visão de um futuro melhor. Votar movido pela aversão a um candidato, ou pelo medo semeado por qualquer um dos lados, é entregar a decisão a quem quer manipular esse poder.

E a atenção nas urnas precisa ir além dos cargos majoritários, como governador e presidente. Deputados e senadores são os que votam as leis, definem o orçamento e fiscalizam o poder Executivo. Por isso, o eleitor deve escolher representantes que defendam o que ele pensa sobre as pautas econômicas e sociais, sobre a educação, sobre saúde e emprego, temas que chegam diretamente à rotina de cada família vargengrandense.

Também é responsabilidade de quem vota considerar a proteção e o fomento dos grupos marginalizados, que ainda lutam para ter seus direitos plenamente assegurados. Uma democracia só é completa quando ninguém fica de fora, e isso depende de parlamentares comprometidos com a igualdade de oportunidades e com a dignidade de todos, sem exceção.

Por isso, a Gazeta pede a cada eleitor que se informe, converse, reflita e compareça ao seu colégio eleitoral. O ato mais corajoso é votar com convicção, sem se deixar levar pelo ruído, pela raiva ou pelo medo. No domingo, que cada vargengrandense faça sua parte, porque o futuro que sairá das urnas será o que todos escolhem construir.