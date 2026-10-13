Barros Munhoz foi o mais votado para deputado estadual, enquanto Baleia Rossi liderou a votação para deputado federal

Candidatos a deputado estadual e federal que receberam apoio de lideranças políticas de Vargem Grande do Sul conseguiram se eleger ou renovar seus mandatos nas eleições de domingo, 4 de outubro. Prefeito, vice-prefeito, vereadores e ex-prefeitos apoiaram diferentes nomes, buscando manter ou ampliar a representação política do município nas esferas estadual e federal.

A eleição de parlamentares com os quais as lideranças locais mantêm relações políticas é considerada importante para a busca de recursos, emendas e obras para a cidade. A liberação de investimentos, entretanto, depende da atuação parlamentar e dos procedimentos orçamentários dos governos.

Deputados estaduais

Barros Munhoz (PSD) foi o candidato a deputado estadual mais votado em Vargem, com 5.189 votos. Reeleito para seu oitavo mandato, recebeu 116.413 votos em todo o Estado. No município, contou com o apoio do prefeito Celso Ribeiro, do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes e de outras lideranças locais.

Caruso (MDB) também foi reeleito, com 74.480 votos no Estado. Em Vargem, recebeu 1.187 votos e teve apoio do vice-prefeito Guilherme Nicolau e de vereadores de seu partido.

Dani Alonso (PL), apoiada pelo vereador Gustavo Bueno, conquistou 155.574 votos no Estado e foi reeleita. Em Vargem, recebeu 479 votos. Sebastião Santos (Republicanos), que fez dobradinha com a candidata a deputada federal Danutta Rossetto, também foi reeleito, com 68.118 votos no Estado e 442 no município. Ele teve apoio também do vereador Fernando Corretor.

Fernando também trabalhou para a candidata a deputada federal Maria Rosas do Republicanos que obteve 394 votos no município e 91.690 votos no Estado, sendo eleita deputada federal.

Gilmaci Santos (Republicanos), apoiado pelo vereador Bilu, recebeu 483 votos em Vargem e foi reeleito com 66.474 votos. Rogério Nogueira (PSD), apoiado pelo vereador Felipe Gadiani, conquistou 137.335 votos e renovou o mandato na Assembleia Legislativa. Em Vargem, recebeu 183 votos.

Caio França (PSB), que teve apoio do ex-vice-prefeito Zé da Kibon, foi reeleito com 99.840 votos no Estado. No município, obteve 77 votos. Luiza Erundina (PSOL), que vinha exercendo mandato de deputada federal, concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa e foi eleita com 169.567 votos. Em Vargem, recebeu 480 votos e contou com o apoio do vereador Paulinho da Prefeitura.

Bruna Furlan (Republicanos), apoiada pelo vereador Ratinho, também foi eleita deputada estadual. Ela recebeu 157.381 votos no Estado e 133 votos em Vargem, conforme os dados informados.

Deputados federais

Baleia Rossi (MDB), apoiado pelo prefeito Celso Ribeiro, pelo vice-prefeito Guilherme Nicolau e por outros vereadores, foi o deputado federal mais votado em Vargem, com 3.481 votos. No Estado, recebeu 239.124 votos e foi reeleito.

Paulo Alexandre Barbosa (PSD), apoiado pelo vereador Serginho da Farmácia, obteve 421 votos em Vargem e foi reeleito com 168.207 votos no Estado. Miguel Lombardi, apoiado pelo vereador Gustavo Bueno, também conquistou novo mandato, com 96.333 votos no Estado e 475 em Vargem.

Jonas Donizette (PSB), apoiado pelo ex-vice-prefeito Zé da Kibon e pelo vereador Felipe Gadiani, foi reeleito deputado federal com 97.335 votos no Estado. Em Vargem, recebeu 183 votos, segundo os dados fornecidos.

Renata Abreu (Podemos), que teve apoio do vereador Ratinho, recebeu 117 votos no município e foi reeleita com 199.100 votos no Estado. Marcos Pereira (Republicanos), apoiado pelo vereador Bilu, conquistou 196.681 votos e renovou o mandato. Em Vargem, obteve 253 votos.

Altair Moraes (Republicanos), apoiado pelo presidente da Câmara Municipal, Maicon Canato, foi eleito deputado federal com 94.770 votos. No município, recebeu 435 votos.

Candidatos que não conseguiram mandato

Entre os candidatos apoiados por lideranças locais que não conquistaram uma vaga está Marco Vinholi (Republicanos), que recebeu 1.396 votos em Vargem e 81.445 no Estado, ficando como suplente. Ele fez campanha no município com o apoio do ex-prefeito Amarildo Duzi Moraes.

Os candidatos apoiados pelo ex-prefeito José Carlos Rossi também não conseguiram se eleger. Raul Vicentini (PSDB), candidato a deputado estadual, recebeu 144 votos em Vargem e 19.043 no Estado. Guti (PSD), candidato a deputado federal, obteve 143 votos no município e 60.938 no Estado.

Edna Macedo (Republicanos), apoiada pelo presidente da Câmara, Maicon Canato, recebeu 179 votos em Vargem e 55.086 no Estado, ficando como suplente. Valéria Bolsonaro, apoiada pela vereadora Vanessa Martins, obteve 150 votos no município e 51.274 no Estado, também sem conquistar uma vaga.

O deputado federal do PT Paulo Teixeira que atua em Vargem e é da vizinha Águas da Prata, embora tenha conseguido 458 votos em Vargem e 106.062 votos no total, ficou como suplente. Seu irmão Luiz Fernando, deputado estadual pelo PT obteve 349 votos na cidade e se reelegeu com 94.901 votos. Segundo comentou o ex-prefeito Celso Itaroti, ele trabalhou para os dois candidatos.

O resultado mostra a diversidade de apoios políticos estabelecidos em Vargem Grande do Sul. Embora vários candidatos apoiados por lideranças locais tenham conquistado mandatos, a eleição para deputado estadual e federal segue o sistema proporcional, no qual a distribuição das cadeiras também depende do desempenho dos partidos e das federações.