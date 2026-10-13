Classificados

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Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu João Luiz de Souza Ribeiro, João do Estilingue como era conhecido, aos 79 anos de idade, no dia 29 de setembro. Deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 1º, no Cemitério Parque das Acácias.Faleceu Maria...
Vargem tem votação tranquila e define seus candidatos mais votados
Cartório Eleitoral aponta tranquilidade no primeiro turno; Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foram os mais votados no municípioAs eleições do último domingo, dia 4, transcorreram com tranquilidade em Vargem Grande do Sul segundo o balanço do Cartório Eleitoral,...