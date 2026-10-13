Outubro Rosa reúne dez unidades no Dia D

O Departamento de Saúde da Prefeitura de Vargem Grande do Sul realizou, no dia 3 de outubro, o Dia D da campanha Outubro Rosa, com atendimento simultâneo em dez unidades de saúde do município. A ação deu início à programação especial do mês, voltada à saúde da mulher e à prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero.

Participaram da iniciativa o Centro de Atendimento à Mulher (CAM) e as unidades de saúde da família Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar; Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida; Dr. Renato Jonas Milan, no Centro; e Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores.

Também integraram o Dia D a ESF Benedito Martins, no Jardim Santa Marta; a UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José; e as ESFs Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito; Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista; e Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema.

Durante o atendimento, foram oferecidos serviços de prevenção e acompanhamento da saúde, incluindo verificação de peso, altura, pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio e glicemia capilar. Também foram realizados exames Papanicolau e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C.

A programação incluiu ainda a solicitação de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos, como parte das ações de prevenção e acompanhamento da saúde da mulher durante o Outubro Rosa.

Outubro Rosa mantém ações de prevenção durante o mês

Após o Dia D realizado em 3 de outubro, a programação do Outubro Rosa continua nas unidades de saúde de Vargem Grande do Sul durante o mês. Os atendimentos são realizados no período das 17h às 19h, conforme o calendário divulgado pelo Departamento de Saúde.

Nesta terça-feira, dia 13, as ações acontecem na ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida, e na ESF Benedito Martins, na Santa Marta. Na quarta-feira, dia 14, os atendimentos serão realizados no CAM, na UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, na ESF Dr. Lauro Corsi, no Jardim Iracema, e na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar.

Na quinta-feira, dia 15, a programação segue para a ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, a ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e a ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro. No dia 20, terça-feira, os atendimentos ocorrem novamente na ESF Dr. Arcelino Anadão e na ESF Benedito Martins.

Na quarta-feira, dia 21, o atendimento será realizado no CAM, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito, e na ESF Dr. Renato Jonas, no Centro. Na quinta-feira, dia 22, a programação passa pela UBS Dr. Fausto Ferraz, no Jardim São José, e pela ESF Nabil Zarif, no bairro Nossa Senhora Aparecida.

As ações continuam na terça-feira, dia 27, na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes e na ESF Benedito Martins. Na quarta-feira, dia 28, os atendimentos serão realizados no CAM, na ESF Dr. Renato Jonas Milan, no Centro, na ESF Dr. Edward Gabriolli, na Vila Polar, na ESF Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores, e na UBS Dr. Fausto Ferraz.

O calendário do mês será encerrado na quinta-feira, dia 29, com atendimentos das 17h às 19h na ESF Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista, e na ESF Dr. Valério Sebastião Fernandes, no Santo Expedito.