Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde de sábado, dia 21 de novembro, na estrada vicinal que liga São Sebastião da Grama a Poços de Caldas (MG). A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) para atender a ocorrência. Segundo as informações apuradas, os ocupantes retornavam de uma partida de futebol quando o condutor perdeu o controle de um Fiat Uno branco, saiu da pista e caiu em um barranco.

Os quatro ocupantes foram socorridos ao Pronto-Socorro. Após avaliação médica, o motorista foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Mogi-Guaçu, enquanto os demais passageiros permaneceram em observação. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. Em seguida, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência.