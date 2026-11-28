Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde de sábado, dia 21 de novembro, na estrada vicinal que liga São Sebastião da Grama a Poços de Caldas (MG). A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) para atender a ocorrência. Segundo as informações apuradas, os ocupantes retornavam de uma partida de futebol quando o condutor perdeu o controle de um Fiat Uno branco, saiu da pista e caiu em um barranco.
Os quatro ocupantes foram socorridos ao Pronto-Socorro. Após avaliação médica, o motorista foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de Mogi-Guaçu, enquanto os demais passageiros permaneceram em observação. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. Em seguida, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi registrado o boletim de ocorrência.
Acidente em vicinal deixa quatro feridos em Grama
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na tarde de sábado, dia 21 de novembro, na estrada vicinal que liga São Sebastião da Grama a Poços de Caldas (MG). A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) para atender a ocorrência. Segundo as informações apuradas, os ocupantes retornavam de uma partida de futebol quando o condutor perdeu o controle de um Fiat Uno branco, saiu da pista e caiu em um barranco.