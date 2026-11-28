A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de terça-feira, dia 24, um homem suspeito de tráfico de drogas e de resistir à ação policial, no Centro de Divinolândia. Os policiais fizeram patrulhamento pela região central depois de receberem uma denúncia anônima sobre tráfico de drogas. Durante a ronda, viram o suspeito entregando entorpecentes a outra pessoa, que fugiu de motocicleta.

Na abordagem, o suspeito resistiu à prisão. Segundo o registro, ele deu socos e chutes nos policiais, mordeu um deles e tentou acertá-los com um golpe conhecido como “voadora”. A equipe só conseguiu contê-lo com a ajuda de populares e de policiais de cidades vizinhas.

Com ele, a polícia apreendeu oito invólucros do tipo zip-lock e oito eppendorfs (pinos) com cocaína, somando cerca de 16 gramas, além de quatro pedras de crack, com aproximadamente 5 gramas, e cinco porções de maconha, que totalizam cerca de 33 gramas. Também foram apreendidos R$ 357,75 em dinheiro, um celular danificado e uma faca.

O suspeito e dois policiais militares ficaram feridos e passaram por avaliação médica e exame pericial. Após os procedimentos, o flagrante foi ratificado na Central de Flagrantes de São João da Boa Vista, e o homem permanece preso à disposição da Justiça.