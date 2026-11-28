O piloto Vitor Hugo Correa, de 16 anos, filho de Vladimir e Lucimeire Correa, de Vargem Grande do Sul, conquistou o título da Copa Potenza de Motovelocidade 2026 na categoria 300 cilindradas (cc). Disputado ao longo de todo o ano, o campeonato contou com seis etapas e foi encerrado no último domingo, dia 22, no Autódromo Potenza, em Lima Duarte, Minas Gerais.

Vítor disputou na categoria 300 cc, que teve como vice o piloto Ayres Filho. Ele liderou o campeonato em todas as etapas, de ponta a ponta. Na etapa final, o piloto saiu na pole e seguiu na frente após a largada. Logo na primeira volta a corrida foi interrompida após a queda de um piloto, mas na relargada, Vítor seguiu na liderança e se manteve à frente dos demais motociclistas durante toda a prova. Após 10 voltas, Vítor confirmou o seu favoritismo e assegurou o primeiro lugar, conquistando mais um troféu para sua carreira.

Para a família de Vítor, o título marca uma temporada de dedicação e preparação do jovem piloto. “Ao longo do campeonato, Vitor Hugo enfrentou os desafios de uma competição disputada em várias etapas, somando experiência e buscando bons resultados até chegar ao título. Com a vitória, ele se consagra campeão regional da categoria 300cc e reforça seu destaque na motovelocidade. A conquista também leva o nome de Vargem Grande do Sul ao pódio e celebra o talento de um atleta que, ainda adolescente, vem construindo sua trajetória no esporte”, comentaram à Gazeta de Vargem Grande.