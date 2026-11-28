Nos últimos finais de semana as equipes de handebol do Departamento Municipal de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem disputou quatro semifinais pela Liga de Handebol do Interior.

A primeira disputa foi na categoria infantil masculino, em São José do Rio Pardo. Em um duelo regional contra São João da Boa Vista, a equipe de Vargem levou a melhor se classificando para a final onde enfrentará a equipe de Itatiba.

As meninas foram a Bragança Paulista em rodada semifinal dupla. A primeira semifinal foi contra Piracicaba na categoria infantil feminino, onde a equipe vargengrandense saiu derrotada. Agora disputa a medalha de bronze contra Salto. No segundo jogo a categoria cadete feminino enfrentou Itatiba e saiu vencedora e com vaga na final que será contra Bragança Paulista ou São José do Rio Pardo que ainda se enfrentam pela semifinal.

Por último, as meninas do Mirim enfrentaram a forte Indaiatuba na cidade de Franco da Rocha e foram derrotadas. Na disputa do bronze enfrentará a equipe de Extrema, de Minas Gerais.

Fotos: Arquivo Pessoal

O professor Juliano Garcia, responsável pelo handebol em Vargem observou que o Departamento de Esportes e Lazer entrou na Liga do Interior com seis equipes, algo histórico para a modalidade. “Dessas seis equipes, quatro alcançaram as semifinais, também algo inédito, sendo que em 2025 tínhamos alcançado três. Agora, alcançamos duas finais e em 2025 foi uma”, avaliou.

De acordo com o professor, a Liga de Handebol do Interior é atualmente a maior liga em quantidade de equipes no estado de São Paulo e também é uma das mais competitivas. “Alcançar destaque nessas competições mostra a seriedade e comprometimento do trabalho com o handebol na cidade”, afirmou.