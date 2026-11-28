Mais de 160 estudantes de escolas públicas e privadas de cidades atendidas pela Neoenergia Elektro no Estado de São Paulo foram reconhecidos na edição de 2026 da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE). Ao todo, os participantes da disputa conquistaram um total de 23 medalhas de ouro, 62 de prata e 77 de bronze.

Entre os destaques está a Escola Alexandre Fleming, que teve um aluno premiado com medalha de ouro na competição, levando o nome da unidade escolar ao reconhecimento estadual.

A cerimônia de premiação foi realizada neste mês, em Brasília, e reuniu estudantes com os melhores resultados de todos os estados brasileiros. Os dois alunos mais bem colocados de cada unidade federativa participaram da Semana Olímpica e da solenidade no auditório da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A competição reúne estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio em desafios educativos, atividades interativas e provas sobre o uso seguro e eficiente da energia elétrica, além de temas relacionados à sustentabilidade.

A iniciativa é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e integra o Programa de Eficiência Energética das distribuidoras de energia do país. O objetivo é incentivar o consumo consciente e estimular os jovens a desenvolver atitudes sustentáveis.

Em 2026, a olimpíada alcançou mais de 758 mil estudantes, de aproximadamente 8 mil escolas distribuídas em cerca de 2,2 mil municípios brasileiros. Nas áreas de concessão da Neoenergia, foram registrados mais de 74 mil alunos inscritos e 1.847 medalhistas.