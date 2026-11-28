O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Vargem Grande do Sul realizou a sua quarta rodada da fase de classificação na semana passada. Na quinta-feira, dia 19, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, o Aliança FC venceu o Ajax F. C por 2 a 1, com gols de Anderson Batista e Luiz Gustavo de Lima. Otávio Felipe fez o do Ajax.

Na sequência, o Meninos do Botafogo ganhou do Parceria F C por 3 a 2. Reginaldo Ângelo Júnior com dois gols e Thiago Ferraraz, com um foram os autores dos gols do time vencedor. Jean Carlos Messias e Nélson Lourenço marcaram os do Parceria.

Os jogos de domingo, na Vargeana foram a goleada de 4 a 1 do Palmeirinha FC em cima do Shakthar Dos Lek. Francisco Ferreira Torres fez 2 gols, Guilherme Ribeiro de Almeida e José Wilker de Souza fizeram um gol cada um pelo Palmeirinha. Breno Caixeta fez o único gol do Shakthar. Na sequência foi o jogo da confusão entre Cohab e Santana, que resultou na exclusão das duas equipes do torneio, após uma briga que começou na arquibancada. Dentro de campo, o Santana abriu 2 a 0 com Guilherme Antônio de Lima e Vinícius Reynaldi de Souza. Adriano de Oliveira, de pênalti, descontou para o Cohab. Mas com a confusão, a partida foi encerrada nos minutos finais e os times foram excluídos do campeonato.

Ainda no domingo, no estádio do Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez o Real Cearense e o E. C Luiz Gama empataram em 3 a 3. Kleber Montoya da Silva fez os três gols do Real Cearense. Pelo Luiz Gama marcaram Leandro da Cunha, com 2 gols, e Gabriel Lourenço do Nascimento. A partida entre o Unidos do XXI e do Liverpool terminou empatada em 1 a 1. Cristiano Rocha Felício, pelo XXI, e Júlio César Custódio, pelo Liverpool, foram os autores dos gols da partida.