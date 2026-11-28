A Gazeta de Vargem Grande está finalizando uma de suas publicações mais tradicionais de fim de ano: o Guia de Compras do Natal, que chega à 27ª edição em 2026. Produzido em parceria com lojistas, empresários e empreendedores de Vargem Grande do Sul, o Guia de Natal dá maior evidência ao comércio, inspira os consumidores e chega aos lares dos vargengrandenses, fazendo parte do espírito natalino da cidade.

A cada edição, o Guia de Compras de Natal da Gazeta reúne reportagens que orientam o consumidor durante as festas de fim de ano e colocam em destaque o melhor que o setor de comércio e serviços da cidade tem a oferecer. O conteúdo inclui ainda dicas de artesanato e decoração, dicas de presentes, entrevistas com quem faz o comércio de Vargem, conversas com consumidores e orientações para lojistas. Outra marca registrada da publicação é a tradicional seção de receitas, selecionadas e enviadas pelos leitores e cozinheiros que há tanto tempo colaboram com o Guia de Compras de Natal.

Também fazem parte do especial reportagens com comerciantes, que comentam suas expectativas e projeções de vendas e contam o que cada loja está preparando para encantar os clientes. Para quem está planejando a ceia, as receitas prometem tornar a noite de Natal ainda mais especial. Já o Guia de Moda do Verão traz tendências, sugestões de penteados e maquiagens que combinam com o clima e as celebrações da estação. E, para quem ainda não completou a decoração natalina, há ideias criativas de artesanato para enfeitar a casa com charme e significado.

Fotos: Gazeta de Vargem Grande

Oportunidade para as empresas

O Guia de Compras do Natal é uma excelente oportunidade para que as empresas divulguem seus produtos e novidades junto aos consumidores no período de maior movimento do comércio. A publicação será distribuída na cidade, e a equipe comercial da Gazeta, sob a direção de Fátima E. de Paiva Ligabue, está com espaços disponíveis para anúncios. Os interessados podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (19) 99740-4776.

Todo o conteúdo do Guia, assim como as publicidades, também será publicado nas redes sociais da Gazeta, ampliando o alcance das mensagens dos anunciantes. Feito por tantas mãos e com tanto carinho, o Guia de Compras do Natal da Gazeta busca, mais uma vez, inspirar seus leitores e colaborar com a magia do Natal na cidade.