A Comissão Organizadora do Campeonato Municipal de Futebol Amador 2026, organizado pelo Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem Grande do Sul, decidiu excluir as equipes Cohab Futebol Clube e Santana Futebol Clube da competição e anular todas as partidas disputadas por elas. A decisão foi tomada em reunião realizada na segunda-feira, 23 de novembro, e a medida é em consequência da briga generalizada registrada durante o jogo entre os dois times no domingo, 22.

A partida começou às 16h21 no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana. Segundo o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, por volta das 17h50 as torcidas das duas equipes entraram em confronto direto na arquibancada do estádio, o que resultou em briga generalizada e vias de fato. O documento afirma que o tumulto colocou em risco a integridade física dos presentes, entre eles crianças e idosos.

Às 18h, a arbitragem encerrou o jogo, que estava com o placar de 2 a 1 para o Santana, antecipadamente. O motivo apontado foi o abandono de campo por parte de alguns atletas e de membros das comissões técnicas, que se dirigiram ao local do confronto. A Gazeta teve acesso a vídeos do tumulto que circula pelas redes sociais, onde é possível ver alguns atletas pulando o alambrado que separa o campo da área da torcida, e seguindo em direção ao desentendimento. De acordo com a Comissão Organizadora, a atitude aumentou a gravidade e o perigo da situação.

Houve ainda relatos de alguns membros da torcida que tentaram ingressar no campo, onde havia ainda alguns atletas. O conflito só foi controlado por volta das 18h05, após a intervenção da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Para fundamentar a decisão da exclusão dos times, a Comissão citou o Artigo 52 do Regulamento do campeonato. O dispositivo prevê suspensão de 10 a 720 dias para qualquer fato, antes, durante ou depois da partida, que contrarie a disciplina ou a moral desportiva, cause danos pessoais ou materiais ou manche a imagem do futebol e não tenha enquadramento específico nas medidas disciplinares.

O parágrafo único do mesmo artigo é mais direto: equipes e torcidas que brigarem de forma generalizada, causando tumulto generalizado, serão excluídas imediatamente do campeonato. Foi com base nesse trecho que a Comissão aplicou a exclusão. O comunicado também menciona o Artigo 2º, segundo o qual o campeonato é promovido, organizado e dirigido pelo Departamento de Esportes e Lazer.

Na avaliação da Comissão, as penalidades têm efeito ostensivo e educativo. O objetivo, conforme o texto, é que os envolvidos nos campeonatos respeitem adversários, dirigentes, árbitros, a própria Comissão e os espectadores, além da ética, da disciplina e da moral que norteiam as atividades esportivas. De acordo com o Departamento Municipal de Esportes, os envolvidos ainda podem recorrer da decisão.

Diretor de Esportes lamenta o caso

Procurado pela Gazeta de Vargem Grande, o diretor de Esportes e Lazer, André Leone, lamentou o ocorrido, lembrando do esforço que a prefeitura faz para promover os jogos, incentivar as equipes e também chamar a população para prestigiar as partidas.

Em sua avaliação, preservar a segurança do público é fundamental, observando que naquele momento, havia dezenas de pessoas nas arquibancadas, como crianças e idosos, inclusive familiares dos próprios jogadores que estavam em campo.

O Departamento de Esportes e Lazer também emitiu nota publicada nas redes sociais da prefeitura, onde manifestou “o mais profundo repúdio” aos episódios de violência ocorridos em 22 de novembro. O órgão agradeceu o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal e reafirmou o compromisso com a paz nos estádios e a proteção dos cidadãos que prestigiam o esporte local. A nota ressalta que o esporte é uma ferramenta de integração social, respeito e lazer para as famílias.