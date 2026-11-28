Os vargengrandenses João Marini, Murilo Castro e Giovanni Martuscelli, torcedores do Palmeiras, embarcam para Montevidéu, no Uruguai, para acompanhar a final da Copa Libertadores da América, marcada para este sábado, dia 28 de novembro, no Estádio Centenário. A decisão será disputada às 17h, entre Palmeiras e o time argentino Estudiantes de La Plata, no Estádio Centenário.

Segundo João Marini, pelo segundo ano consecutivo o grupo viaja para acompanhar uma final da competição. Em 2025, os torcedores estiveram em Lima, no Peru, para assistir à decisão.

Para a viagem deste ano, o grupo confeccionou uma nova bandeira com o símbolo do Palmeiras e uma homenagem a Sant’Ana, padroeira de Vargem, levando também uma referência à cidade para a final continental.

Torcendo juntos

Os torcedores do Palmeiras de Vargem Grande do Sul organizam um encontro neste sábado, a partir das 16h, no Bar do Edson, localizado ao lado da Igreja Santo Antônio, para acompanhar a final da Copa Libertadores.

Em caso de vitória do time palmeirense, os torcedores seguirão até a praça Washington Luís, da Escola Estadual Benjamin Bastos, para comemorar o título. A organização pede que os participantes não levem rojões, cujo uso é proibido.