A Diocese de São João da Boa Vista divulgou nesta sexta-feira (27), por meio do Comunicado Oficial Prot. S-97/26, novas transferências e nomeações de presbíteros que atuarão nas paróquias e em outros serviços da Igreja na região.

Entre as mudanças anunciadas por Dom Eugênio Barbosa Martins, está a nomeação do Padre Paulo Sérgio Fuliaro como novo pároco da Paróquia de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul. Ele assumirá a função anteriormente exercida pelo Padre Thiago, que deixará a comunidade para assumir a reitoria do Seminário Coração de Maria, em São João da Boa Vista.

Padre Paulo estava no comando da paróquia de São Joaquim e para o seu lugar foi indicado o padre Carlos Henrique do Prado, que atuava na Paróquia São Sebastião, em São João da Boa Vista, onde foi pároco por 10 anos.

Já o padre Thiago esteve à frente da comunidade de Sant’Ana, desenvolvendo atividades pastorais e acompanhando os trabalhos de evangelização e formação de fiéis. Com sua transferência, passará a exercer a função de reitor do seminário diocesano.

A chegada do Padre Paulo Sérgio marca uma nova etapa para a Paróquia Sant’Ana. A comunidade manifestou acolhida ao novo pároco e desejou bênçãos em sua missão sacerdotal.

As transferências e nomeações foram definidas após consultas aos sacerdotes e deliberações do Conselho Presbiteral. Conforme o comunicado da Diocese, as mudanças serão efetivadas por meio da Provisão e Posse Canônica de cada ofício.

A Diocese também anunciou alterações em outras paróquias e setores de sua atuação pastoral. O documento completo está disponível nos canais oficiais da Diocese de São João da Boa Vista.

Leia o comunicado oficial da Diocese sobre as transferências dos padres: