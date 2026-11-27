A Polícia Militar prendeu um homem na tarde desta sexta-feira (27), após uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Fortaleza, em Vargem Grande do Sul.

A equipe de Rádio Patrulhamento, composta pelo CB PM Leite e CB PM Moreira, foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de desentendimento entre mãe e filho.

No local, a vítima relatou que, após uma discussão, o filho a segurou pelos braços e a ameaçou de morte. Em seguida, ao tentar se desvencilhar, o homem desferiu um soco contra o vidro de uma janela da sala, ferindo os próprios dedos. A mulher apresentava lesões aparentes nos dois braços e também relatou ter sido ofendida verbalmente pelo filho.

Segundo a vítima, o homem é usuário de entorpecentes e já havia sido alvo de medidas protetivas de urgência, posteriormente retiradas junto ao Fórum do município.

Durante a ocorrência, os policiais localizaram o homem na garagem da residência. Após a abordagem, foi realizada uma vistoria no quarto dele, onde foram encontrados uma porção de maconha, um dichavador, um simulacro de pistola e um recipiente de vidro com substância aparentemente semelhante a lança-perfume.

Mãe e filho foram encaminhados ao Hospital de Caridade para atendimento médico e emissão de laudos cautelares. Posteriormente, a ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul.

O delegado Dr. Antônio Carlos Pereira Junior tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão do homem pelos crimes de lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica, além da ocorrência relacionada ao porte de drogas.