A Associação Amigos dos Animais (AAMA) está sendo realizado nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, até as 18h00.

O bazar também funcionará neste sábado, dia 28, das 09h00 às 18h00. A renda arrecadada será destinada ao atendimento dos mais de 300 animais assistidos pela associação.

O bazar está localizado na Rua Ema Carminete Guimarães, nº 80, no Jardim São José, próximo ao Posto de Molas Toquini.