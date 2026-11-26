A Prefeitura de Vargem Grande do Sul publicou na quarta-feira, dia 25 de novembro, o resultado retificado da avaliação fenotípica do Processo Seletivo Público nº 001/2026. Os candidatos devem consultar o edital de resultado para conferir a situação de cada avaliação.

Quem quiser recorrer contra o indeferimento terá prazo de três dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte à publicação do edital, conforme o Capítulo 12 do edital de abertura. A Prefeitura orienta os candidatos a observar com atenção o prazo e as instruções para a interposição do recurso.

O processo seletivo oferece vagas para os empregos de Educador Infantil, Professor de Educação Infantil, Professor de Ensino Fundamental I, Professor de Ensino Fundamental II de Educação Física, Professor de Ensino Fundamental II de Língua Estrangeira (Inglês) e Professor de Educação Especial.

A avaliação fenotípica faz parte da política de cotas raciais em concursos públicos e processos seletivos do município, estabelecida pela Lei Municipal nº 5.034, de 6 de novembro de 2024. A norma é uma ação afirmativa que busca ampliar a participação da população negra no funcionalismo público, reduzir desigualdades históricas e garantir maior representatividade na administração.

Segundo a administração municipal em reportagem publicada pela Gazeta de Vargem Grande na última semana, essa etapa integra o próprio processo seletivo e fica a cargo da banca organizadora, que conduz a análise e o controle conforme os critérios da legislação e das normas aplicáveis.

Na hora das convocações para admissão, o Poder Executivo considera o número de vagas e os percentuais legalmente reservados às cotas. Também são observadas a classificação dos candidatos, as respectivas listas e as regras de alternância entre a ampla concorrência e a lista de cotistas.

Sobre eventuais questionamentos ou suspeitas de uso indevido das cotas, a administração entende que qualquer situação do tipo deve ser tratada com responsabilidade, seguindo os procedimentos legais, os critérios técnicos e as instâncias competentes. Segundo a gestão, não há espaço para julgamentos baseados em suposições ou em informações não apuradas.