Um morador de Vargem Grande do Sul acionou a Polícia Militar via Centro de Operações (Copom) na manhã da quarta-feira, dia 25 de novembro, para entregar uma arma de fogo.

Conforme o relatado pela PM, era por volta das 8h40 quando a equipe foi mobilizada para atender o chamado. No endereço informado, a equipe encontrou o morador que entregou voluntariamente aos policiais um revólver calibre .38, de cor preta, cabo de madeira, marca Taurus, com capacidade para cinco munições e numeração suprimida. O solicitante contou à equipe que o revólver pertencia a uma pessoa falecida em data anterior.

Diante dos fatos, o morador e a arma foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência a respeito do caso. Ao término da ocorrência, o armamento foi apreendido e o solicitante liberado.