A Polícia Militar capturou, na madrugada de quarta-feira, dia 25, um condenado com mandado de prisão em aberto na Vila Santana, em Vargem Grande do Sul. A ação ocorreu por volta das 0h09, na Rua Pitangueiras.

A equipe de radiopatrulhamento da viatura I-24405, formada pelos cabos Leite e Moreira, tomou ciência de que havia um mandado de prisão contra um homem, expedido pelo Fórum de Vargem Grande do Sul. Os policiais fizeram várias diligências pela cidade até localizar o procurado na Rua Pitangueiras. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal, e nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre o mandado de prisão, não deu declarações. Não foi necessário usar algemas.

Em seguida, o procurado foi levado ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para a emissão de laudo médico cautelar. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde foi elaborado um Boletim de Ocorrência da Polícia Civil (BOPC), com natureza de captura de procurado. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça, e foi encaminhado à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.