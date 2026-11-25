Um homem de 27 anos foi preso em flagrante na noite de terça-feira, dia 24, suspeito de furtar uma panela elétrica de arroz de uma residência na Rua dos Paulistas, na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul. Com ele, os policiais militares encontraram duas pedras de crack, o que levou à prisão também por porte de drogas.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 22h20 para atender a ocorrência de furto. No local, a vítima, de 53 anos, contou que, ao chegar em casa, deparou com um homem de moletom preto no corredor do quintal, carregando um volume. Ao ser percebido, ele pulou o muro e fugiu a pé, em direção ignorada, levando o objeto.

Ao conferir o interior da casa, a vítima constatou que faltava uma panela elétrica de arroz preta, da marca Britânia. Com a descrição do autor, os policiais fizeram buscas pelas proximidades e o localizaram no quintal de um imóvel desocupado da Rua Dona Maria Cândida, também na Vila Santa Terezinha. Segundo a polícia, o homem havia invadido o terreno.

Na abordagem, durante a busca pessoal, foram encontradas duas pedras de crack, que somavam cerca de três gramas. O suspeito confessou o furto e disse que já havia vendido a panela, por R$ 20,00 a uma pessoa desconhecida na via pública.

Preso em flagrante por furto e porte de drogas, o homem foi levado ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, em seguida, ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. O delegado de plantão, Arthur Rattes Andrade Carvalho, ratificou o flagrante e encaminhou o autor à cadeia pública, onde ficou à disposição da Justiça.