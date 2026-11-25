Vargem Grande do Sul está sob alerta de tempestade nesta quarta e quinta-feira

Vargem Grande do Sul está na área de abrangência de um alerta laranja de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta quarta-feira, dia 25, e quinta-feira, dia 26. A previsão indica chuva forte, ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Para esta quarta-feira, o aviso prevê volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros ao longo do dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h. As condições oferecem riscos de alagamentos, queda de árvores, danos em plantações e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Para quinta-feira, o Inmet mantém o alerta laranja, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros no dia, além de ventos que podem atingir entre 60 e 100 km/h. A previsão meteorológica para o município também indica pancadas de chuva, algumas intensas, ao longo do dia, com temperaturas entre 19°C e 26°C.

A orientação é evitar abrigo debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos elétricos ligados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Fontes: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e serviços de previsão meteorológica.